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    Литва может выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

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    Литва может выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

    Литва может выслать российских дипломатов <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

    Власти Литвы обсуждают возможность высылки российских дипломатов в рамках реакции на «дело Скрипаля».

    Об этом заявила журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе визита в Брюссель. По словам Грибаускайте, из Литвы могут быть высланы сотрудники российских ведомств, заподозренные в разведывательной деятельности.

    Даля Грибаускайте: «Меры могут быть самые разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки среди дипломатов».

    Кроме того, президент Литвы не исключает возможности расширения национального «списка Магницкого». По ее словам, решение по этим вопросам будет принято в ближайшее время, сообщает национальное радио Литвы.

    Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсберивоздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата. Кроме того, британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры.

    В свою очередь в МИД РФ раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу.

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