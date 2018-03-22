Лондон передумал предлагать Евросоюзу новые санкции против России

О будущем Европы говорят в Брюсселе, где сегодня стартует саммит ЕС. Форум должен дать ответ на вопрос, начнется ли торговая война с США. В центре внимания также очередной этап переговоров по выходу Британии из Евросоюза. Ждут от участников и новых заявлений по так называемому делу Скрипаля.
Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, формально главных тем открывающегося сейчас саммита две: ответ Европы на решение США ввести торговые пошлины на металлы, а также Brexit, с которым не все так очевидно. Никаких конкретных соглашений между Лондоном и Брюсселем пока не достигнуто.
Вынесенная на повестку дня в последний момент история с инцидентом в Солсбери должна быть формально и кратко рассмотрена в конце рабочего ужина глав государств Европейского союза. Тем не менее все разговоры сегодня в Брюсселе о России — о прошедших президентских выборах и «деле Скрипаля». Так, накануне глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направляет поздравление Владимиру Путину с победой на выборах, его тут же чуть ли не предают анафеме лидеры Великобритании и Польши. В ответ на это председатель Евросовета, поляк Дональд Туск, заявляет, что никого поздравлять не намерен, потому как инцидент в Солсбери «представляет вызов европейской системе общей безопасности». Впрочем, Туск делает важное уточнение: никакого обсуждения, не говоря уж о введении новых санкций против России, в связи с делом Скрипаля не только не рассматривается, но даже не обсуждается.
По информации НТВ, Лондон готовил резолюцию по санкциям, но в последний момент испугался, что такое решение будет блокировано рядом стран сообщества и что это, следовательно, испортит сигнал о солидарности Евросоюза с Великобританией.
Но Тереза Мэй не унимается. Накануне агентство Bloomberg распространило информацию о том, что премьер-министр великобритании сегодня будет убеждать своих европейских коллег последовать примеру Великобритании и тоже в знак солидарности выслать российских дипломатов из своих стран. Утверждалось, что для этого британские власти должны сегодня предоставить ключевым союзникам разведывательные данные по инциденту в Солсбери. Другое дело, что шансы у Терезы Мэй небольшие. Отдавать свою внешнюю политику на усмотрение Евросоюза и под диктат Англии никто не будет.
В распоряжении НТВ оказался проект итоговой резолюции саммита. В ней по делу Скрипаля говорится следующее: «Европейский союз чрезвычайно серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация, весьма вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери».
Вынесенная на повестку дня в последний момент история с инцидентом в Солсбери должна быть формально и кратко рассмотрена в конце рабочего ужина глав государств Европейского союза. Тем не менее все разговоры сегодня в Брюсселе о России — о прошедших президентских выборах и «деле Скрипаля». Так, накануне глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направляет поздравление Владимиру Путину с победой на выборах, его тут же чуть ли не предают анафеме лидеры Великобритании и Польши. В ответ на это председатель Евросовета, поляк Дональд Туск, заявляет, что никого поздравлять не намерен, потому как инцидент в Солсбери «представляет вызов европейской системе общей безопасности». Впрочем, Туск делает важное уточнение: никакого обсуждения, не говоря уж о введении новых санкций против России, в связи с делом Скрипаля не только не рассматривается, но даже не обсуждается.
По информации НТВ, Лондон готовил резолюцию по санкциям, но в последний момент испугался, что такое решение будет блокировано рядом стран сообщества и что это, следовательно, испортит сигнал о солидарности Евросоюза с Великобританией.
Но Тереза Мэй не унимается. Накануне агентство Bloomberg распространило информацию о том, что премьер-министр великобритании сегодня будет убеждать своих европейских коллег последовать примеру Великобритании и тоже в знак солидарности выслать российских дипломатов из своих стран. Утверждалось, что для этого британские власти должны сегодня предоставить ключевым союзникам разведывательные данные по инциденту в Солсбери. Другое дело, что шансы у Терезы Мэй небольшие. Отдавать свою внешнюю политику на усмотрение Евросоюза и под диктат Англии никто не будет.
В распоряжении НТВ оказался проект итоговой резолюции саммита. В ней по делу Скрипаля говорится следующее: «Европейский союз чрезвычайно серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация, весьма вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери».
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