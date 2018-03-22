Звонок Трампа Путину разозлил американские СМИ

Поздравление с победой на выборах Владимира Путина от Дональда Трампа вызвало настоящую бурю негодования в Соединенных Штатах. На фоне непрекращающихся обвинений о вмешательстве России в американские выборы поступок Трампа выглядит довольно смело.
Трамп, как это часто бывает, проигнорировал призыв своих советников и в ответ на нападки в очередной раз упрекнул американские СМИ в распространении фейка. И добавил, что, в отличие от предшественников, все же постарается наладить отношения с Москвой.
Сейчас в США звонок Дональда Трампа Владимиру Путину не обсуждает разве что ленивый. Пресса гудит. Даже советники Белого дома писали Трампу письма, в которых заглавными буквами настоятельно рекомендовали ему ни за что на свете не поздравлять Путина.
И все же Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой.
После такого сенаторы и конгрессмены дружно потянулись за успокоительным. Но, очевидно, это не помогло. Трамп же в ответ на нападки в очередной раз обвинил все американские СМИ в создании фейковых новостей. И строчит в Twitter: «Поладить с Россией это хорошо, а не плохо». Пишет, что ему просто завидуют. Утверждает, что Джорджу Бушу-младшему для дружбы с Россией «не хватило мозгов», а Обама с Клинтон были недостаточно очаровательными.
На фоне царящих в Вашингтоне подозрений о вмешательстве России в президентские выборы звонок Трампа Путину и его поздравление с победой стало звонкой пощечиной всему американскому истеблишменту. И не у всех вышло держать удар.
Сейчас в США звонок Дональда Трампа Владимиру Путину не обсуждает разве что ленивый. Пресса гудит. Даже советники Белого дома писали Трампу письма, в которых заглавными буквами настоятельно рекомендовали ему ни за что на свете не поздравлять Путина.
И все же Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой.
После такого сенаторы и конгрессмены дружно потянулись за успокоительным. Но, очевидно, это не помогло. Трамп же в ответ на нападки в очередной раз обвинил все американские СМИ в создании фейковых новостей. И строчит в Twitter: «Поладить с Россией это хорошо, а не плохо». Пишет, что ему просто завидуют. Утверждает, что Джорджу Бушу-младшему для дружбы с Россией «не хватило мозгов», а Обама с Клинтон были недостаточно очаровательными.
На фоне царящих в Вашингтоне подозрений о вмешательстве России в президентские выборы звонок Трампа Путину и его поздравление с победой стало звонкой пощечиной всему американскому истеблишменту. И не у всех вышло держать удар.
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