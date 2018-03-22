Сын Каддафи готов дать показания против Саркози

Сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи заявил, что готов предоставить доказательства, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию бывшего французского президента Николя Саркози.
По данным издания Middle East Monitor, Саиф аль-Ислам Каддафи был свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.
Сын Муаммара Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает Middle East Monitor.
По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, стал свидетелем того, как передавались деньги Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.
Напомним, экс-президент Франции был задержан на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. СМИ сообщали, что политику могут предъявить обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Полицейские допрашивали бывшего президента Франции в течение 25 часов, после чего освободили из-под стражи.
Сын Муаммара Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает Middle East Monitor.
По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, стал свидетелем того, как передавались деньги Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.
Напомним, экс-президент Франции был задержан на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. СМИ сообщали, что политику могут предъявить обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Полицейские допрашивали бывшего президента Франции в течение 25 часов, после чего освободили из-под стражи.
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