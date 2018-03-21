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    Саркози разрешили провести ночь между допросами дома. выборы, Каддафи, коррупция, Ливия, расследование, Саркози, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаркози разрешили провести ночь между допросами дома

    Саркози разрешили провести ночь между допросами дома

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    Саркози разрешили провести ночь между допросами дома

    Саркози разрешили провести ночь между допросами дома

      Экс-президент Франции Николя Саркози вернулся в Нантер для дачи показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.

      Минувшей ночью после допроса политика отпустили домой в Париж, а уже утром Саркози продолжил общение со следователями в офисе Центрального управления по борьбе с коррупцией.

      Правоохранителей интересуют средства, якобы незаконно полученные Саркози от ливийского правительства. Сын Муаммара Каддафи и сам ныне покойный лидер Джамахирии ранее рассказывали об этом в интервью.

      Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции парижская прокуратура начала весной 2013 года. Политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.

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