Саркози разрешили провести ночь между допросами дома

Экс-президент Франции Николя Саркози вернулся в Нантер для дачи показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.
Минувшей ночью после допроса политика отпустили домой в Париж, а уже утром Саркози продолжил общение со следователями в офисе Центрального управления по борьбе с коррупцией.
Правоохранителей интересуют средства, якобы незаконно полученные Саркози от ливийского правительства. Сын Муаммара Каддафи и сам ныне покойный лидер Джамахирии ранее рассказывали об этом в интервью.
Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции парижская прокуратура начала весной 2013 года. Политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Правоохранителей интересуют средства, якобы незаконно полученные Саркози от ливийского правительства. Сын Муаммара Каддафи и сам ныне покойный лидер Джамахирии ранее рассказывали об этом в интервью.
Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции парижская прокуратура начала весной 2013 года. Политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Комментарии