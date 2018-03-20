Саркози заключен под стражу на 48 часов: детали расследования

В пригороде Парижа задержали и допрашивают
экс-президента Франции Николя Саркози в рамках расследования дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Обвинения в адрес Саркози звучат уже несколько лет, но все это время ему удавалось выйти сухим из воды.
Когда два дня назад Николя Саркози вернулся из Дубая, где был приглашенной звездой международной конференции по образованию, в Париже его ждала повестка для беседы с судебными полицейскими. Однако бывший президент Франции никак не мог предположить, что беседа превратится сначала в допрос, а затем и в предварительное заключение под стражу как минимум на 48 часов.
Эти следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его триумфальной предвыборной кампании 2007 года. Не исключено, что по истечении отведенных законом 48 часов Саркози могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Уголовное дело впервые было открыто еще в 2013 году. Тогда многие это расценили как месть недавно избранного президента Олланда своему предшественнику и конкуренту на выборах. Но до сегодняшнего дня все обвинения строились вокруг ближайшего окружения Саркози, а главным подозреваемым считался бизнесмен и посредник Зияд Таккедин, который уверял, что в 2006–2007 годах лично перевез из Триполи в Париж 5 миллионов евро наличными. Это были деньги из ливийской государственной казны, которые по договоренности с Саркози — на тот момент министром внутренних дел Франции — лично Муаммар Каддафи выделил на поддержку, как он тогда считал, своего самого близкого французского друга.
Спустя четыре года этот друг, уже ставший президентом, принял решение об участии Франции в военной операции в Ливии, закончившейся гибелью Каддафи и сменой режима. В этот момент в марте 2011 года и появилось интервью сына Каддафи Сейфа аль-Ислама, который впервые рассказал о 5 миллионах и потребовал от Саркози признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Но почти семь лет сам Саркози удивительным образом избегал прямых обвинений. Сейчас же, как предполагает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, у французских следователей появились новые данные, а точнее, новые всплывшие суммы незаконных пожертвований на предвыборную кампанию.
Эти следственные действия проводятся в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его триумфальной предвыборной кампании 2007 года. Не исключено, что по истечении отведенных законом 48 часов Саркози могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Уголовное дело впервые было открыто еще в 2013 году. Тогда многие это расценили как месть недавно избранного президента Олланда своему предшественнику и конкуренту на выборах. Но до сегодняшнего дня все обвинения строились вокруг ближайшего окружения Саркози, а главным подозреваемым считался бизнесмен и посредник Зияд Таккедин, который уверял, что в 2006–2007 годах лично перевез из Триполи в Париж 5 миллионов евро наличными. Это были деньги из ливийской государственной казны, которые по договоренности с Саркози — на тот момент министром внутренних дел Франции — лично Муаммар Каддафи выделил на поддержку, как он тогда считал, своего самого близкого французского друга.
Спустя четыре года этот друг, уже ставший президентом, принял решение об участии Франции в военной операции в Ливии, закончившейся гибелью Каддафи и сменой режима. В этот момент в марте 2011 года и появилось интервью сына Каддафи Сейфа аль-Ислама, который впервые рассказал о 5 миллионах и потребовал от Саркози признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Но почти семь лет сам Саркози удивительным образом избегал прямых обвинений. Сейчас же, как предполагает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, у французских следователей появились новые данные, а точнее, новые всплывшие суммы незаконных пожертвований на предвыборную кампанию.
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