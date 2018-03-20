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    Во Франции задержан Николя Саркози

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    • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes
    Во Франции задержан Николя Саркози

    Во Франции задержан Николя Саркози

    Во Франции задержан Николя Саркози
  • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes

    • Экс-президент Франции Николя Саркози задержан в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его избирательной кампании на выборах 2007 года.

    По информации газеты Le Monde, политик «помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году».

    По данным газеты, показания против экс-президента Франции дали несколько бывших ливийских чиновников, служивших при Муаммаре Каддафи.


    Информацию о задержании Саркози агентству Reuters подтвердил источник в суде.

    Обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании Саркози были предъявлены в 2016 году после 12-часового допроса.

    В январе 2014 года в СМИ попала аудиозапись неизвестного ранее интервью с Муаммаром Каддафи, записанного в марте 2011 года. В нем полковник заявил, что именно на деньги Ливии Николя Саркози пришел к власти в 2007 году, а затем он же поддержал ливийскую оппозицию, инициировал военную операцию и потребовал свержения лидера Джамахирии. Говоря об этом, Муаммар Каддафи подчеркнул, что чувствует себя преданным.

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