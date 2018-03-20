Во Франции задержан Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его избирательной кампании на выборах 2007 года.
По информации газеты Le Monde, политик «помещен под стражу в здании судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году».
По данным газеты, показания против экс-президента Франции дали несколько бывших ливийских чиновников, служивших при Муаммаре Каддафи.
Информацию о задержании Саркози агентству Reuters подтвердил источник в суде.
Обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании Саркози были предъявлены в 2016 году после 12-часового допроса.
В январе 2014 года в СМИ попала аудиозапись неизвестного ранее интервью с Муаммаром Каддафи, записанного в марте 2011 года. В нем полковник заявил, что именно на деньги Ливии Николя Саркози пришел к власти в 2007 году, а затем он же поддержал ливийскую оппозицию, инициировал военную операцию и потребовал свержения лидера Джамахирии. Говоря об этом, Муаммар Каддафи подчеркнул, что чувствует себя преданным.
По данным газеты, показания против экс-президента Франции дали несколько бывших ливийских чиновников, служивших при Муаммаре Каддафи.
Selon nos informations, plusieurs anciens dignitaires libyens de l’époque kadhafiste auraient livré de nouveaux éléments confirmant les soupçons de financement illicites https://t.co/PUh6PDmhDt— Le Monde (@lemondefr) March 20, 2018
Информацию о задержании Саркози агентству Reuters подтвердил источник в суде.
Обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании Саркози были предъявлены в 2016 году после 12-часового допроса.
В январе 2014 года в СМИ попала аудиозапись неизвестного ранее интервью с Муаммаром Каддафи, записанного в марте 2011 года. В нем полковник заявил, что именно на деньги Ливии Николя Саркози пришел к власти в 2007 году, а затем он же поддержал ливийскую оппозицию, инициировал военную операцию и потребовал свержения лидера Джамахирии. Говоря об этом, Муаммар Каддафи подчеркнул, что чувствует себя преданным.
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