Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
    •  

    Саркози отпустили после 25-часового допроса

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Саркози отпустили после <nobr>25-часового</nobr> допроса

    Саркози отпустили после 25-часового допроса

    Саркози отпустили после <nobr>25-часового</nobr> допроса
  • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

    • Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году.

    Как сообщает французский телеканал BFM, допрос длился 25 часов. К настоящему моменту Саркози освобожден из-под стражи.

    Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом, отмечает телеканал.

    Бывший президент Франции был задержан на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. СМИ сообщали, что политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.

    смотретьСаркози разрешили провести ночь между допросами дома
    Саркози разрешили провести ночь между допросами дома
    Следователи утверждают, что располагают показаниями посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.

    Судебные разбирательства по этому делу длятся уже несколько лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru