Саркози отпустили после 25-часового допроса

Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году.
Как сообщает французский телеканал BFM, допрос длился 25 часов. К настоящему моменту Саркози освобожден из-под стражи.
Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом, отмечает телеканал.
Бывший президент Франции был задержан на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. СМИ сообщали, что политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Следователи утверждают, что располагают показаниями посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Судебные разбирательства по этому делу длятся уже несколько лет.
Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом, отмечает телеканал.
Бывший президент Франции был задержан на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. СМИ сообщали, что политику могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Следователи утверждают, что располагают показаниями посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Судебные разбирательства по этому делу длятся уже несколько лет.
Комментарии