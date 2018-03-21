Дело «Роснефти» против АФК «Система» закрыто

Суд Башкирии закрыл производство дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Компания отказалась от иска после того, как АФК досрочно выполнила условия мирового соглашения.
Изначально «Роснефть» требовала с АФК «Система» компенсацию в 170 млрд рублей за неправильную, по ее мнению, реорганизацию «Башнефти», а позже потребовала еще 131 млрд за ущерб, возникший, по мнению «Роснефти», в связи с выплатой дивидендов АФК за 2009–2014 годы.
В ответ «Система» подала против «Роснефти» иск на 330 млрд, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.
Однако в декабре 2017 года сторонам все же удалось договориться, и на утверждение в суд было направлено мировое соглашение. По нему «Система» обязалась выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года, однако сделала это досрочно.
Стороны отказались от претензий друг к другу, а арестованные по искам «Роснефти» активы «Системы» разморожены. «Роснефть» заявила, что считает мировое соглашение с АФК «Система» по делу «Башнефти» полностью выполненным.
В ответ «Система» подала против «Роснефти» иск на 330 млрд, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.
Однако в декабре 2017 года сторонам все же удалось договориться, и на утверждение в суд было направлено мировое соглашение. По нему «Система» обязалась выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года, однако сделала это досрочно.
Стороны отказались от претензий друг к другу, а арестованные по искам «Роснефти» активы «Системы» разморожены. «Роснефть» заявила, что считает мировое соглашение с АФК «Система» по делу «Башнефти» полностью выполненным.
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