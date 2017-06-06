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  • 06.06, 12:56

    Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» на 63 млрд рублей

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    Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» на 63 млрд рублей

    Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» на 63 млрд рублей

    Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы иска к АФК «Система» по делу о причиненных убытках компании «Башнефть» с 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей.

    Представитель «Роснефти» в суде пояснил, что увеличение суммы исковых требований на 63 млрд рублей связано с изменением валютных курсов, а деятельность «Башнефти» в значительной степени зависит от курса доллара.

    В АФК «Система» уточнение требований «Роснефти» по сумме иска назвали «нонсенсом».

    На фоне удовлетворения ходатайства «Роснефти» акции АФК «Система» на Московской бирже рухнули почти на 10% .

    «Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005-го по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После выкупа акций у миноритариев «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».

    «Систему» «Роснефть» обвиняет в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела некоторые активы, что повлекло за собой убытки.

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