«Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система»

«Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к АФК Система — на этот раз на 131 миллиард рублей.
По версии истцов, ровно столько ответчики вывели из «Башнефти» в виде дивидендов с 2009 по 2014 год.
В августе суд уже постановил, что АФК «Система» должна выплатить 136 млрд. А Владимир Путин тогда заявил, что надеется на мировое соглашение между сторонами. Но АФК «Система» подала апелляцию, и в «Роснефти» это сочли односторонним отказом от мирового соглашения.
Пресс-секретарь президента Дмиртрий Песков сегодня заявил, что это спор двух хозяйствующих субъектов, и Кремль вмешиваться не может.
В августе суд уже постановил, что АФК «Система» должна выплатить 136 млрд. А Владимир Путин тогда заявил, что надеется на мировое соглашение между сторонами. Но АФК «Система» подала апелляцию, и в «Роснефти» это сочли односторонним отказом от мирового соглашения.
Пресс-секретарь президента Дмиртрий Песков сегодня заявил, что это спор двух хозяйствующих субъектов, и Кремль вмешиваться не может.
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