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    «Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система». Башкирия, Роснефть, суды, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система»

    «Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система»

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    «Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система»

    «Роснефть» и «Башнефть» подали новый многомиллиардный иск к АФК «Система»

      «Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к АФК Система — на этот раз на 131 миллиард рублей.

      По версии истцов, ровно столько ответчики вывели из «Башнефти» в виде дивидендов с 2009 по 2014 год.

      В августе суд уже постановил, что АФК «Система» должна выплатить 136 млрд. А Владимир Путин тогда заявил, что надеется на мировое соглашение между сторонами. Но АФК «Система» подала апелляцию, и в «Роснефти» это сочли односторонним отказом от мирового соглашения.

      Пресс-секретарь президента Дмиртрий Песков сегодня заявил, что это спор двух хозяйствующих субъектов, и Кремль вмешиваться не может.

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