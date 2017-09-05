Акции «Системы» выросли на 15% после заявления Путина

Президент РФ заявил, что рассчитывает на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система».
Акции АФК «Система» устремились вверх после того, как президент РФ Владимир Путин поднял тему противостояния компании с «Роснефтью». В ходе торгов был зафиксирован рост акций на 15%.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент сообщил, что встречался с главами обеих компаний и выслушал их позиции, но свое мнение по этому вопросу озвучивать отказался. Вместо этого Путин заявил, что «очень рассчитывает на то, что им удастся достичь мирового соглашения».
Спор АФК «Система» и «Роснефти идет из-за компании „Башнефть“». «Башнефть» входила в состав «Системы» до 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. «Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела часть активов, что повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» утверждают, что все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и в целях развития бизнеса. В августе Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с «Системы» 136 миллиардов рублей.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент сообщил, что встречался с главами обеих компаний и выслушал их позиции, но свое мнение по этому вопросу озвучивать отказался. Вместо этого Путин заявил, что «очень рассчитывает на то, что им удастся достичь мирового соглашения».
Спор АФК «Система» и «Роснефти идет из-за компании „Башнефть“». «Башнефть» входила в состав «Системы» до 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. «Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела часть активов, что повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» утверждают, что все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и в целях развития бизнеса. В августе Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с «Системы» 136 миллиардов рублей.
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