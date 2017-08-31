Способ вывода активов: арбитраж Башкирии объяснил решение по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии объяснил постановление о взыскании с АФК «Система» в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей. Арбитраж счел реорганизацию «Башнефти» в 2014 году способом вывода активов.
Арбитражный суд Башкирии опубликовал полное решение по иску «Роснефти» к АФК «Система». Напомним, 23 августа суд по иску «Роснефти» взыскал с АФК «Система» в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей убытков, которые компания потерпела во время реорганизации, пишет ТАСС.
Из текста документа: «Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из „Башнефти“, поскольку условия реорганизации, в результате которой „Башнефти“ были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января — мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества».
Напомним, после решения суда, вынесенного 23 августа, представители АФК «Система» сразу же заявили о намерении обжаловать решение суда и добиться отмены башкирского арбитража.
«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005-го по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. Компания «Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела часть активов, что повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» утверждают, что все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и в целях развития бизнеса. Сначала сумма иска «Роснефти» составляла 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом изменения валютных курсов.
Из текста документа: «Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из „Башнефти“, поскольку условия реорганизации, в результате которой „Башнефти“ были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января — мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества».
Напомним, после решения суда, вынесенного 23 августа, представители АФК «Система» сразу же заявили о намерении обжаловать решение суда и добиться отмены башкирского арбитража.
«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005-го по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. Компания «Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела часть активов, что повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» утверждают, что все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и в целях развития бизнеса. Сначала сумма иска «Роснефти» составляла 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом изменения валютных курсов.
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