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    «Роснефть» и АФК «Система» направили мировое соглашение в суд. Роснефть, компании, суды, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Роснефть» и АФК «Система» направили мировое соглашение в суд

    «Роснефть» и АФК «Система» направили мировое соглашение в суд

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    «Роснефть» и АФК «Система» направили мировое соглашение в суд

    «Роснефть» и АФК «Система» направили мировое соглашение в суд

      «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» направили в суд соглашение об утверждении мирового соглашения. Рынки восприняли завершение масштабного спора как новогодний подарок.

      О том, что «Роснефть» пошла на мировую с АФК «Система», официально стало известно еще вечером 22 декабря сразу после закрытия торгов на Московской бирже. Игроки знали, что главы компаний встретились, но в полную силу на новость начали реагировать только сегодня. Для «Системы» это соглашение очевидно позитивное.

      Изначально «Роснефть» требовала компенсацию в 170 млрд рублей за неправильную, по ее мнению, реорганизацию «Башнефти», потом потребовала еще 131 млрд. В ответ «Система» подала против «Роснефти» иск на 330 млрд.

      По условиям мирового соглашения, АФК заплатит «Роснефти» 100 млрд и стороны отказываются от претензий друг к другу. Теперь замороженные по искам «Роснефти» активы «Системы» будут разморожены. По данным «Ведомостей», произойдет это постепенно, и тогда АФК сможет снова получать дивиденды от МТС, Башкирской электросетевой компании, «Детского мира». А 100 миллиардов помогут привлечь «Сбербанк» и Российский фонд прямых инвестиций, который выступал посредником в споре компаний.

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