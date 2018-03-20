Иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под санкции США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявила глава
пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепа США: «Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA».
Ранее сообщалось, что группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовала, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток — 2». Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа, видит в этом угрозу для себя.
В Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Киев предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Москва готова их обсудить.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовала, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток — 2». Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа, видит в этом угрозу для себя.
В Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Киев предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Москва готова их обсудить.
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