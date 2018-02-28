Проект «Северный поток — 2» не является конкурентом транзиту через Украину, и Россия готова рассмотреть предложения украинской стороны — если они будут экономически обоснованными.
Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы — мы можем их рассмотреть».
В свою очередь, Курц отметил, что Австрия поддерживает «Северный поток — 2», однако считает, что нужно «проработать множество деталей» и прояснить влияние проекта на другие государства.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя. При этом в Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом.
Строительство «Северного потока — 2» ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против проекта. В Вашингтоне считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
Владимир Путин, президент РФ: «Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы — мы можем их рассмотреть».
В свою очередь, Курц отметил, что Австрия поддерживает «Северный поток — 2», однако считает, что нужно «проработать множество деталей» и прояснить влияние проекта на другие государства.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя. При этом в Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом.
Строительство «Северного потока — 2» ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против проекта. В Вашингтоне считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
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