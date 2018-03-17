Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток — 2».
Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России». Об этом сообщает издание The Washington Examiner.
Парламентарии направили послание министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану. Текст заявления приводит The Washington Examiner.
Из заявления сенаторов: «Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода „Северный поток — 2“. Мы выступаем против „Северного потока — 2“ и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода».
Ранее против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступили спикеры парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдавии. Они также составили коллективное обращение, где выразили опасения, что газопровод «направлен на формирование энергетической зависимости стран Евросоюза от России».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя.
В Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Президент России Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Украина предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Россия будет готова их обсудить.
Парламентарии направили послание министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану. Текст заявления приводит The Washington Examiner.
Из заявления сенаторов: «Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода „Северный поток — 2“. Мы выступаем против „Северного потока — 2“ и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода».
Ранее против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступили спикеры парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдавии. Они также составили коллективное обращение, где выразили опасения, что газопровод «направлен на формирование энергетической зависимости стран Евросоюза от России».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя.
В Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Президент России Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Украина предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Россия будет готова их обсудить.
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