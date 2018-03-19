Политологи после выборов предсказали КПРФ и ЛДПР скорые реформы

Участники президентской гонки подводят итоги выборов, состоявшихся 18 марта. Свои результаты все оценивают
по-разному. Если в штабе занявшей четвертое место Ксении Собчак расценивают ее 1,68% как достижение, то ставший третьим Владимир Жириновский крайне недоволен своими 5,65%.
Победивший со значительным отрывом от других кандидатов Владимир Путин выиграл с результатом даже большим, чем ожидали и прогнозировали политологи.
Удививший всех результатом почти в 12% Павел Грудинин уже дважды заявил, что завтра возвращается на свою привычную работу — директором совхоза. Но в партии думают, что это отличное начало политической карьеры для новичка, ведь еще три месяца назад Грудинина, по сути, никто не знал.
Судя по настроению, тяжеловес Жириновский уходить с политической сцены не планирует. Хотя политологи предрекают изменения внутриполитического ландшафта. Прошедшие президентские выборы лишь подтвердили начало этих перемен.
Политолог: «Выборы как институт в России состоялись, они совсем неплохой институт, по сравнению с Великобританией, с США с их архаичной системой. Наша — технологична, она самосовершенствуется под влиянием Запада и сейчас представляет действенный механизм. Им даже можно гордиться, можно даже наладить экспорт».
Один из показательных примеров этих президентских выборов — высокие проценты новичков кампании по сравнению с политическим тяжеловесами. Ксения Собчак, выдвинутая от партии «Гражданская инициатива», в итоге набрала почти 2% и сильно опередила другого кандидата от оппозиции Григория Явлинского.
Политологи предсказывают ближайшие реформы внутри КПРФ и ЛДПР, а также появление новых политических проектов.
Удививший всех результатом почти в 12% Павел Грудинин уже дважды заявил, что завтра возвращается на свою привычную работу — директором совхоза. Но в партии думают, что это отличное начало политической карьеры для новичка, ведь еще три месяца назад Грудинина, по сути, никто не знал.
Судя по настроению, тяжеловес Жириновский уходить с политической сцены не планирует. Хотя политологи предрекают изменения внутриполитического ландшафта. Прошедшие президентские выборы лишь подтвердили начало этих перемен.
Политолог: «Выборы как институт в России состоялись, они совсем неплохой институт, по сравнению с Великобританией, с США с их архаичной системой. Наша — технологична, она самосовершенствуется под влиянием Запада и сейчас представляет действенный механизм. Им даже можно гордиться, можно даже наладить экспорт».
Один из показательных примеров этих президентских выборов — высокие проценты новичков кампании по сравнению с политическим тяжеловесами. Ксения Собчак, выдвинутая от партии «Гражданская инициатива», в итоге набрала почти 2% и сильно опередила другого кандидата от оппозиции Григория Явлинского.
Политологи предсказывают ближайшие реформы внутри КПРФ и ЛДПР, а также появление новых политических проектов.
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