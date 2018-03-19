Грудинин рассказал, когда сбреет усы

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, заявил о признании победы Владимира Путина.
Павел Грудинин: «Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была».
Также Грудинин высказался по поводу своего обещания блогеру Юрию Дудю избавиться от усов (кандидат пообещал, что сделает это, если наберет меньше 15% голосов, в итоге он набрал 11,8%). Сторонник Зюганова заявил, что выполнит пари при одном условии.
Павел Грудинин: «Что касается усов… Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные».
Согласно последним данным ЦИК, на выборах президента Грудинин набрал 11,80%, заняв второе место. А выиграл выборы со значительным отрывом действующий глава государства Владимир Путин. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.
Об обещании Грудинина Юрий Дудь напомнил в своем Instagram, выложив фотографию советской бритвы.
Также Грудинин высказался по поводу своего обещания блогеру Юрию Дудю избавиться от усов (кандидат пообещал, что сделает это, если наберет меньше 15% голосов, в итоге он набрал 11,8%). Сторонник Зюганова заявил, что выполнит пари при одном условии.
Павел Грудинин: «Что касается усов… Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные».
Согласно последним данным ЦИК, на выборах президента Грудинин набрал 11,80%, заняв второе место. А выиграл выборы со значительным отрывом действующий глава государства Владимир Путин. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.
Об обещании Грудинина Юрий Дудь напомнил в своем Instagram, выложив фотографию советской бритвы.
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