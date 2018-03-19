Собчак объявила о готовности создать новую партию

Кандидаты в президенты после выборов 18 марта подводят итоги своих избирательных кампаний и строят планы на будущее.
Единственная претендентка на высокий пост Ксения Собчак обратилась к своим сторонникам через соцсети. В Instagram она поблагодарила их за поддержку, а также призналась, что собирается продолжить политическую карьеру. По словам Собчак, она готова создать новую партию с другими представителями оппозиции.
Ксения Собчак, кандидат от «Гражданской инициативы»: «Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, поддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой».
Другой кандидат Павел Грудинин, напротив, отказался раскрывать свои дальнейшие планы. Он выразил надежду на скорые перемены в стране.
Павел Грудинин, кандидат от КПРФ: «Мне кажется, что достаточно взять время какое-то, оценить, что происходило. После этого оценить, что будет дальше, потому что все-таки реформы, я думаю, будут в ближайшее время от нынешнего президента, президента, который выбран, услышим много нового».
Надеется на изменения в России и кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. По его словам, выборы прошли честно и без нарушений.
Сергей Бабурин, кандидат от «Российского общенародного союза»: «Выборы в Российской Федерации прошли. Они дают возможность нам успешно, должным образом отвечать на внешние вызовы, и я убежден, что они будут способствовать изменениям во внутренней политике России».
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,78% голосов), третье — Владимир Жириновский (5,65% голосов). Ксения Собчак финиширует четвертой с 1,68%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,05%. У Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина — менее 1% голосов.
Ксения Собчак, кандидат от «Гражданской инициативы»: «Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, поддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой».
Другой кандидат Павел Грудинин, напротив, отказался раскрывать свои дальнейшие планы. Он выразил надежду на скорые перемены в стране.
Павел Грудинин, кандидат от КПРФ: «Мне кажется, что достаточно взять время какое-то, оценить, что происходило. После этого оценить, что будет дальше, потому что все-таки реформы, я думаю, будут в ближайшее время от нынешнего президента, президента, который выбран, услышим много нового».
Надеется на изменения в России и кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. По его словам, выборы прошли честно и без нарушений.
Сергей Бабурин, кандидат от «Российского общенародного союза»: «Выборы в Российской Федерации прошли. Они дают возможность нам успешно, должным образом отвечать на внешние вызовы, и я убежден, что они будут способствовать изменениям во внутренней политике России».
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,78% голосов), третье — Владимир Жириновский (5,65% голосов). Ксения Собчак финиширует четвертой с 1,68%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,05%. У Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина — менее 1% голосов.
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