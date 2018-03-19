Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны

Владимир Путин намерен сконцентрироваться на внутрироссийских делах. Последние события на международной арене на эти планы не повлияют. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что у президента имеется «абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны».
Дмитрий Песков: «Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей».
По словам Пескова, говорить о каком-то существенном влиянии международных процессов на эти планы не приходится.
Дмитрий Песков: «Говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно».
Напомним, Владимир Путин одержал убедительную победу на выборах президента РФ, прошедших 18 марта. О концентрации на внутреннем развитии России и обеспечении прорывного развития страны Путин говорил во время обращения к Федеральному собранию 1 марта и накануне во время посещения своего избирательного штаба.
Дмитрий Песков: «Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей».
По словам Пескова, говорить о каком-то существенном влиянии международных процессов на эти планы не приходится.
Дмитрий Песков: «Говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно».
Напомним, Владимир Путин одержал убедительную победу на выборах президента РФ, прошедших 18 марта. О концентрации на внутреннем развитии России и обеспечении прорывного развития страны Путин говорил во время обращения к Федеральному собранию 1 марта и накануне во время посещения своего избирательного штаба.
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