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    Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны. выборы, Песков, президент РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны

    Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны

    Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны

    Песков: Путин сконцентрирован на реализации плана внутреннего развития страны
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

      • Владимир Путин намерен сконцентрироваться на внутрироссийских делах. Последние события на международной арене на эти планы не повлияют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Песков отметил, что у президента имеется «абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны».

      Дмитрий Песков: «Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей».

      По словам Пескова, говорить о каком-то существенном влиянии международных процессов на эти планы не приходится.

      Дмитрий Песков: «Говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно».

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      Напомним, Владимир Путин одержал убедительную победу на выборах президента РФ, прошедших 18 марта. О концентрации на внутреннем развитии России и обеспечении прорывного развития страны Путин говорил во время обращения к Федеральному собранию 1 марта и накануне во время посещения своего избирательного штаба.

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