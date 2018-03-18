Путин: России нужен прорыв, и мы можем это сделать

«России нужен прорыв, рывок, и мы можем это сделать», — заявил Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба.

2417 выборы

Путин

Он посетил сторонников в ночь на понедельник. К этой минуте действующий президент набирает на выборах главы государства 75% голосов, обработана половина бюллетеней. Путин поблагодарил сотрудников штаба.



Владимир Путин: «Я хотел бы, чтобы на следующие 6 лет наша команда сохранилась».



Политические силы в России должны руководствоваться общенациональными интересами, сказал Путин.



Владимир Путин: «Перед нами стоят очень сложные, непростые задачи. И нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить прорыв, рывок. И мы можем это сделать — у нас есть для этого все основания так считать — и добиться такого результата. И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, чтобы различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными».



После краткого выступления перед сторонниками президент ответил на вопросы собравшихся сотрудников и журналистов. Поведение Украины, которая запретила россиянам участвовать в выборах на своей территории, президент назвал «безобразием».



Владимир Путин: «Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Сделаем так, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома».



На вопрос, планирует ли он встретиться с другими участниками президентских выборов, Путин ответил утвердительно. Когда состоится такая встреча, пока неизвестно.



Изменения в российском правительстве произойдут после инаугурации президента, сообщил глава государства.



Владимир Путин: «Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать».



Напомним, инаугурация должна пройти 7 мая.







Предположения о том, что он может вернуться на президентский срок в 2030 году, Путин назвал смешными.



Владимир Путин: «Я что, до ста лет буду сидеть? Это смешно».







Еще одной темой стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля.



Владимир Путин: «Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди бы погибли на месте».



По словам президента, он узнал об отравлении Скрипаля из прессы.



