Путин назвал ближайшие годы решающими в судьбе России

Послание президента Федеральному собранию, которое длилось почти два часа, было необычным как по форме, так и по содержанию. Послание представляло собой план на ближайшие годы и сопровождалось показом видеоматериалов. Стратегической задачей названо прорывное развитие России.
Владимир Путин сразу же сказал, что нынешний этап в истории России — особый и сегодняшний выбор определит судьбу страны на десятилетия вперед. Президент отметил, что Россия справилась с масштабными вызовами: сохранено единство страны, обеспечена устойчивость во всех сферах жизни.
Но устойчивость — это половина успеха. Сейчас Россия, по словам президента, должна готовиться к технологическому прорыву. Владимир Путин призвал всех успеть прыгнуть в уходящий поезд технологической революции.
Владимир Путин, президент РФ: «Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими. Объясню почему. То, о чем сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и даже с выборами президента. Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами. Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит. В результате — потеря суверенитета, отставание поставит крест на наших перспективах. Мы готовы к настоящему прорыву!»
Этот рывок должен быть основан на сплоченности и колоссальном потенциале российского народа. А для этого среди прочего необходимо расширить границы свободы и демократии. Сделать движение вперед беспроблемным.
Владимир Путин: «Отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг».
Ежегодные обращения президента к парламенту носят рекомендательный характер, и Владимир Путин, как ожидается, сам выберет конкретную форму юридического оформления озвученных задач по развитию страны. Уже завтра в Госдуме создадут рабочую группу, которая займется разработкой «дорожной карты» для реализации послания президента.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Но устойчивость — это половина успеха. Сейчас Россия, по словам президента, должна готовиться к технологическому прорыву. Владимир Путин призвал всех успеть прыгнуть в уходящий поезд технологической революции.
Владимир Путин, президент РФ: «Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими. Объясню почему. То, о чем сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и даже с выборами президента. Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами. Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит. В результате — потеря суверенитета, отставание поставит крест на наших перспективах. Мы готовы к настоящему прорыву!»
Этот рывок должен быть основан на сплоченности и колоссальном потенциале российского народа. А для этого среди прочего необходимо расширить границы свободы и демократии. Сделать движение вперед беспроблемным.
Владимир Путин: «Отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг».
Ежегодные обращения президента к парламенту носят рекомендательный характер, и Владимир Путин, как ожидается, сам выберет конкретную форму юридического оформления озвученных задач по развитию страны. Уже завтра в Госдуме создадут рабочую группу, которая займется разработкой «дорожной карты» для реализации послания президента.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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