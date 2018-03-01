Путин назвал главную угрозу России

России нужен решительный прорыв, и страна к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
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Владимир Путин: «Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву».
По его словам, эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь. При этом позиции государства определяются человеческим капиталом, отметил президент.
Владимир Путин: «Нужно отсечь все, что тормозит наше движение и мешает людям раскрыться. Мы обязаны собрать все силы в кулак и проявить волю. Отставание (технологическое — ред.) — вот главная угроза и наш враг».
Путин подчеркнул, что если этого не сделать, то ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны не будет будущего.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
По его словам, эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь. При этом позиции государства определяются человеческим капиталом, отметил президент.
Владимир Путин: «Нужно отсечь все, что тормозит наше движение и мешает людям раскрыться. Мы обязаны собрать все силы в кулак и проявить волю. Отставание (технологическое — ред.) — вот главная угроза и наш враг».
Путин подчеркнул, что если этого не сделать, то ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны не будет будущего.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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