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    Путин назвал главную угрозу России. президент РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин назвал главную угрозу России

    Путин назвал главную угрозу России

    52 комментария
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин назвал главную угрозу России

    Путин назвал главную угрозу России

    Путин назвал главную угрозу России
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • России нужен решительный прорыв, и страна к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.

      Владимир Путин: «Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву».

      По его словам, эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь. При этом позиции государства определяются человеческим капиталом, отметил президент.

      Владимир Путин: «Нужно отсечь все, что тормозит наше движение и мешает людям раскрыться. Мы обязаны собрать все силы в кулак и проявить волю. Отставание (технологическое — ред.) — вот главная угроза и наш враг».

      Путин подчеркнул, что если этого не сделать, то ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны не будет будущего.

      НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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