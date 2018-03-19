«Народу нужен лидер»: доверенные лица Путина объяснили его победу на выборах

Владимир Путин обратился к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку во время президентских выборов. Действующий глава государства выступил на
митинге-концерте, который прошел в центре Москвы — на Манежной площади. Сразу после митинга Владимир Путин посетил свой избирательный штаб и встретился с доверенными лицами и волонтерами, а также ответил на вопросы журналистов.
Митинг-концерт на Манежной площади собрал несколько десятков тысяч человек. И хотя он был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией, все ждали появления лидера предвыборной гонки — Владимира Путина. Он вышел на сцену ровно за час до полуночи.
Между тем в Гостином дворе, предвыборном штабе Путина, политики, общественные деятели, военные, артисты, говорили о том, что в этот день люди голосовали за лидера.
Андрей Кончаловский, народный артист РСФСР, режиссер: «Народу нужен не президент, народу нужен лидер. А это не только призывной лидер, лидер — это важнее для России».
Владимир Машков, народный артист РФ: «Любой выбор — это проявление воли, своей собственной воли. А в природе русского человека, человека советского — быть вольным внутри. И понимаете: если я не делаю выбор, я теряю волю».
После Манежной площади Владимир Путин пришел в свой предвыборный штаб для того, чтобы поблагодарить своих доверенных лиц. Он повторил им, что вместе они — одна команда. Команда, перед которой стоят масштабные задачи. По словам президента, все вместе мы должны не зацикливаться на сиюминутных проблемах, а совершить прорыв.
Выступая перед журналистами на небольшой пресс-конференции, Владимир Путин высказал свое отношение к громкому скандалу в Великобритании, связанному с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также президент прокомментировал действия украинских властей, которые не дали попасть людям в этот день на участки для голосования. Он, в частности, отметил, что Россия не будет принимать никаких мер в ответ на это нарушение международных норм.
Уже на выходе из штаба Владимир Путин расписался на плакате под словом «Победа», а заодно и на толстовке волонтера. И хотя окончательные цифры голосования к тому моменту были еще не известны, для всех было понятно, что Владимир Путин и на этих выборах одерживает убедительную победу.
Между тем в Гостином дворе, предвыборном штабе Путина, политики, общественные деятели, военные, артисты, говорили о том, что в этот день люди голосовали за лидера.
Андрей Кончаловский, народный артист РСФСР, режиссер: «Народу нужен не президент, народу нужен лидер. А это не только призывной лидер, лидер — это важнее для России».
Владимир Машков, народный артист РФ: «Любой выбор — это проявление воли, своей собственной воли. А в природе русского человека, человека советского — быть вольным внутри. И понимаете: если я не делаю выбор, я теряю волю».
После Манежной площади Владимир Путин пришел в свой предвыборный штаб для того, чтобы поблагодарить своих доверенных лиц. Он повторил им, что вместе они — одна команда. Команда, перед которой стоят масштабные задачи. По словам президента, все вместе мы должны не зацикливаться на сиюминутных проблемах, а совершить прорыв.
Выступая перед журналистами на небольшой пресс-конференции, Владимир Путин высказал свое отношение к громкому скандалу в Великобритании, связанному с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также президент прокомментировал действия украинских властей, которые не дали попасть людям в этот день на участки для голосования. Он, в частности, отметил, что Россия не будет принимать никаких мер в ответ на это нарушение международных норм.
Уже на выходе из штаба Владимир Путин расписался на плакате под словом «Победа», а заодно и на толстовке волонтера. И хотя окончательные цифры голосования к тому моменту были еще не известны, для всех было понятно, что Владимир Путин и на этих выборах одерживает убедительную победу.
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