Путин: Россия не будет отвечать Украине, запретившей россиянам голосовать

Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием и нарушением международных норм ограничения избирательных прав россиян на Украине.
Владимир Путин, посетивший свой избирательный штаб, заявил журналистам, назвал ситуацию с недопуском россиян на некоторые участки на Украине — это безобразие, но отвечать на это Россия не будет.
Владимир Путин, президент РФ: «Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм. Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил».
Президент России Владимир Путин добавил, что в России будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя здесь как дома.
Стало известно, что сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, в ОБСЕ, Совет Европы, а также в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ из-за недопуска россиян к избирательным участкам на Украине.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД РФ указали на нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и отметили, что происходящее не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
В Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили обеспокоенность и призвали Киев обеспечить голосование россиян. Украинской стороне было направлено письмо, в котором признается «сложный статус российско-украинских отношений», но подчеркивается «необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать, и избегать любых провокаций».
Кроме того в течение дня диппредставительства атаковали украинские националисты и радикалы. На одну из россиянок в центре Киева было совершено нападение.
Также трудности с голосованием испытали граждане России, проживающие в Грузии. Они не смогли отдать свой голос, так как в стране не было создано необходимых условий. Грузинские власти предложили россиянам реализовать свое избирательное право в других государствах, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм. Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил».
Президент России Владимир Путин добавил, что в России будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя здесь как дома.
Стало известно, что сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, в ОБСЕ, Совет Европы, а также в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ из-за недопуска россиян к избирательным участкам на Украине.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД РФ указали на нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и отметили, что происходящее не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
В Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили обеспокоенность и призвали Киев обеспечить голосование россиян. Украинской стороне было направлено письмо, в котором признается «сложный статус российско-украинских отношений», но подчеркивается «необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать, и избегать любых провокаций».
Кроме того в течение дня диппредставительства атаковали украинские националисты и радикалы. На одну из россиянок в центре Киева было совершено нападение.
Также трудности с голосованием испытали граждане России, проживающие в Грузии. Они не смогли отдать свой голос, так как в стране не было создано необходимых условий. Грузинские власти предложили россиянам реализовать свое избирательное право в других государствах, передает «Интерфакс».
Комментарии