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    Митинг-концерт на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей. Крым, Путин, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМитинг-концерт на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей

    Митинг-концерт на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    <nobr>Митинг-концерт</nobr> на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей

    Митинг-концерт на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей

    <nobr>Митинг-концерт</nobr> на Манежной площади собрал более 35 тысяч зрителей
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку, обратившись к ним со сцены на Манежной площади в Москве.

      Владимир Путин обратился к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку во время президентских выборов. Действующий глава государства выступил на митинге-концерте, который прошел в воскресенье вечером на Манежной площади в центре Москвы.

      Владимир Путин, президент РФ: «Дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался — в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех».

      Митинг-концерт на Манежной площади был посвящен воссоединению Крыма с Россией. Это историческое событие произошло 18 марта ровно 4 года назад. Перед собравшимися выступили звезды отечественного шоу-бизнеса. Концерт собрал больше 35 тысяч зрителей.

      С Манежной площади Владимир Путин отправился в свой избирательный штаб, где встретился с доверенными лицами и волонтерами. Президент поблагодарил их за поддержку во время предвыборной гонки, а также отметил, что «впереди всех ждет большая работа».

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