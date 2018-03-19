Высокая явка: кандидаты в президенты комментируют итоги выборов

Кандидаты в президенты РФ ночью посетили свои избирательные штабы, поблагодарили своих сторонников за поддержку и прокомментировали результаты состоявшегося голосования.
Ночью, пока Центризбирком обрабатывал протоколы с избирательных участков состоявшихся в воскресенье выборов президента РФ, кандидаты встретились со своими сторонниками и выступили перед журналистами. Большинство кандидатов отмечают высокую активность избирателей.
Павел Грудинин заявил, что комментировать итоги выборов до обработки всех протоколов преждевременно.
Павел Грудинин, кандидат в президенты РФ: «Когда окончательно посчитают голоса, мы будем принимать решение. Ясно только одно: мы, несмотря на всю эту грязь, которая лилась, прошли эти выборы достойно».
В штабе Максима Сурайкина указали на выявленные наблюдателями некоторые нарушения, но при этом отметили главное — высокую активность избирателей на прошедших выборах.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Где-то выставили члена комиссии с правом совещательного голоса, где-то выставили наблюдателей. Мы позже представим свои выводы. Но главное: явка достаточно серьезная, мы думаем, что около 70%».
Своими оценками с однопартийцами поделился и Григорий Явлинский. Он заявил, что миллион полученных им голосов «дорогого стоит».
Подробности — в репортаже.
Павел Грудинин заявил, что комментировать итоги выборов до обработки всех протоколов преждевременно.
Павел Грудинин, кандидат в президенты РФ: «Когда окончательно посчитают голоса, мы будем принимать решение. Ясно только одно: мы, несмотря на всю эту грязь, которая лилась, прошли эти выборы достойно».
В штабе Максима Сурайкина указали на выявленные наблюдателями некоторые нарушения, но при этом отметили главное — высокую активность избирателей на прошедших выборах.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Где-то выставили члена комиссии с правом совещательного голоса, где-то выставили наблюдателей. Мы позже представим свои выводы. Но главное: явка достаточно серьезная, мы думаем, что около 70%».
Своими оценками с однопартийцами поделился и Григорий Явлинский. Он заявил, что миллион полученных им голосов «дорогого стоит».
Подробности — в репортаже.
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