Грудинин объяснил наличие у его сына дома в Латвии

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин отрицает, что у него есть недвижимость на территории Латвии, но признает, что его сыну принадлежит дом в этой стране.
Павел Грудинин на встрече с избирателями в Краснодаре рассказал, что его сын остался жить в Латвии после службы в армии. Позже получил гражданство, познакомился с местной девушкой, женился, купил недвижимость.
Павел Грудинин, кандидат в президенты РФ от партии КПРФ: «У меня есть сын, у сына — жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах».
Ранее в СМИ появилась информация, что Грудинину в Латвии принадлежат два особняка и несколько земельных участков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал заявления очередной провокацией, но обещал проверить информацию.
Журналисты позже выяснили, что особняком и земельным участком в 10 километрах от Риги владеет старший сын Грудинина Артём, у его жены в собственности коттедж на побережье Балтики.
Ранее вопросы лично к Павлу Грудинину возникали по поводу его зарубежных счетов. 8 января он предоставил ЦИК одновременно два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и второй — о размере и источниках доходов. Там в графе «Иные ценные бумаги» обнаружилось несколько вкладов в венском офисе банка Лихтенштейна. Позже сам Грудинин объяснил, что деньги его, а все счета будут вскоре закрыты. Однако позже выяснилось, что «не до конца закрытые счета» у Грудинина были не только в Австрии, но и в Швейцарии. Кстати, банк Лихтенштейна, о котором идет речь, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он помогал американским гражданам — и это признали в администрации банка — уклоняться от налогов.
Павел Грудинин, кандидат в президенты РФ от партии КПРФ: «У меня есть сын, у сына — жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах».
Ранее в СМИ появилась информация, что Грудинину в Латвии принадлежат два особняка и несколько земельных участков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал заявления очередной провокацией, но обещал проверить информацию.
Журналисты позже выяснили, что особняком и земельным участком в 10 километрах от Риги владеет старший сын Грудинина Артём, у его жены в собственности коттедж на побережье Балтики.
Ранее вопросы лично к Павлу Грудинину возникали по поводу его зарубежных счетов. 8 января он предоставил ЦИК одновременно два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и второй — о размере и источниках доходов. Там в графе «Иные ценные бумаги» обнаружилось несколько вкладов в венском офисе банка Лихтенштейна. Позже сам Грудинин объяснил, что деньги его, а все счета будут вскоре закрыты. Однако позже выяснилось, что «не до конца закрытые счета» у Грудинина были не только в Австрии, но и в Швейцарии. Кстати, банк Лихтенштейна, о котором идет речь, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он помогал американским гражданам — и это признали в администрации банка — уклоняться от налогов.
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