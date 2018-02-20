Зюганов не смог ответить на вопрос о латвийском имуществе семьи Грудинина

Журналисты сегодня вновь попытались разобраться и представить общественности ответы на вопросы по поводу заграничного имущества членов семьи Павла Грудинина.

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Зюганов

КПРФ

Вопросы об этом задали непосредственно человеку, от партии которого бизнесмен идет в президенты. Ответов у Геннадия Зюганова не нашлось.



Журналист: «Геннадий Андреевич, вот около часа назад появилась информация наших коллег о новой зарубежной недвижимости семьи Грудининых, на этот раз в Латвии. Речь идет о двух особняках и нескольких земельных участках. Более того, там же приводятся документы, в которых указано, что члены семьи Грудинина имеют вид на жительство в этой стране НАТО. Вот как вы считаете, приемлемо ли ли такое для кандидата от партии коммунистов?»



Геннадий Зюганов, КПРФ: «Это очередная провокация, к которой вы зря участвуете. Садитесь. Мы ответили на ваш вопрос. Ответ абсолютно очевидный и ясный».



Журналистка: «Несколько раз так получалось, что вас ставили как бы в неловкое положение. Например, с домом в Испании Грудинина — партия сначала опровергала, что дом есть в Испании, а потом сам кандидат говорит: да, действительно, есть. Вот сейчас, например, коллега из „Известий“» говорит о недвижимости в Латвии, вы сразу опровергаете , а может быть, через пару дней ваш кандидат скажет: ну да, это действительно так. Скажите, пожалуйста, почему получается такая несогласованность в действиях с кандидатом?



Геннадий Зюганов: «Что касается согласованности, все вопросы согласованы, юридические службы разбираются».



По новым данным прессы, старший сын Грудинина владеет особняком и земельным участком в 10 километрах от Риги, а у его жены — коттедж на побережье Балтики. При этом у пары есть вид на жительство в Латвии. Ранее вопросы лично к Павлу Грудинину возникали по поводу его зарубежных счетов. 8 января он предоставил ЦИК одновременно два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и второй — о размере и источниках доходов. Там в графе «Иные ценные бумаги» обнаружилось несколько вкладов в венском офисе банка Лихтенштейна. Позже сам Грудинин объяснил, что деньги его, а все счета будут вскоре закрыты. Однако позже выяснилось, что «не до конца закрытые счета» у Грудинина были не только в Австрии, но и в Швейцарии.



Кстати, банк Лихтенштейна, о котором идет речь, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он помогал американским гражданам — и это признали в администрации банка — уклоняться от налогов.