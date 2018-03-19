ЦИК огласил предварительные результаты по явке на выборах

В Центризбиркоме сообщили, что явка на выборах президента РФ составляет более 67%.
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Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию заместителя главы ЦИК России, явка избирателей на выборах президента РФ, состоявшихся в воскресенье, превысила 67%.
Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ: «Протокольная явка после подсчета 95% протоколов составляет около 67%. Итоговая протокольная явка будет озвучена утром».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком не будет торопиться с оглашением официальных результатов, хотя основные результаты подсчета голосов станут известны уже этой ночью. Памфилова напомнила, что до того, чтобы объявить окончательный результат, ЦИК должен получить все протоколы в бумажном виде, включая данные из отдаленных регионов, а также проверить всю поступившую информацию о возможных нарушениях.
Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая более 76% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.
Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ: «Протокольная явка после подсчета 95% протоколов составляет около 67%. Итоговая протокольная явка будет озвучена утром».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком не будет торопиться с оглашением официальных результатов, хотя основные результаты подсчета голосов станут известны уже этой ночью. Памфилова напомнила, что до того, чтобы объявить окончательный результат, ЦИК должен получить все протоколы в бумажном виде, включая данные из отдаленных регионов, а также проверить всю поступившую информацию о возможных нарушениях.
Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая более 76% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.
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