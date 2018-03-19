Центризбирком обнародовал данные подсчета 99% голосов: за Путина 76,65%

По предварительным данным ЦИК, опубликованным после обработки 99% протоколов с избирательных участков, Владимир Путин набирает 76,65%, второе место у Павла Грудинина (11,82%).
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Появились новые данные Центризбиркома. Как пишет РИА Новости, после обработки 99,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин продолжает набирать голоса, Павел Грудинин и Владимир Жириновский продолжают их терять, Ксения Собчак и Григорий Явлинский прибавили в сотых долях процента.
Лидирует Владимир Путин, набравший 76,65% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82% голосов. Третью строчку занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,68%.
В абсолютных числах за Путина на выборах президента РФ проголосовали, более 55,403 миллиона россиян. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 миллиона, Жириновского поддержали около 4,104 миллиона избирателей.
Четвертое место занимает Ксения Собчак — 1,66% голосов. Григория Явлинского поддержали 1,04% избирателей, Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов.
Напомним, данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере обработки протоколов с избирательных участков в России и за рубежом. В ЦИК сообщили, что Владимир Путин уже получил на президентских выборах 18 марта поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голоса. Ранее в Центризбиркоме также обнародовали предварительные данные о явке.
Лидирует Владимир Путин, набравший 76,65% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82% голосов. Третью строчку занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,68%.
В абсолютных числах за Путина на выборах президента РФ проголосовали, более 55,403 миллиона россиян. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 миллиона, Жириновского поддержали около 4,104 миллиона избирателей.
Четвертое место занимает Ксения Собчак — 1,66% голосов. Григория Явлинского поддержали 1,04% избирателей, Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов.
Напомним, данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере обработки протоколов с избирательных участков в России и за рубежом. В ЦИК сообщили, что Владимир Путин уже получил на президентских выборах 18 марта поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голоса. Ранее в Центризбиркоме также обнародовали предварительные данные о явке.
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