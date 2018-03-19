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    ЦИК обработал 95% протоколов: у Путина 76,56%

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    ЦИК обработал 95% протоколов: у Путина 76,56%

    ЦИК обработал 95% протоколов: у Путина 76,56%

    ЦИК обработал 95% протоколов: у Путина 76,56%

    Новые данные о ходе подсчета голосов продолжают поступать из Центризбиркома. К этой минуте обработано уже 95% протоколов на выборах главы государства.

    Владимир Путин с огромным отрывом лидирует на выборах главы государства. Согласно последним данным ЦИК, полученным после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, за кандидатуру действующего главы государства проголосовали 76,56% избирателей.

    Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,92%. Третью строчку удерживает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,77%.

    На четвертом месте кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,62%. Григорий Явлинский от партии «Яблоко» набрал с 1% голосов избирателей.

    Данные по остальным кандидатам практически не изменились: Борис Титов от «Партии роста» набирает 0,74%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.

    В Центризбиркоме также сообщили о рекордной поддержке, которую на этих выборах получил Владимир Путин: за него проголосовали около 50 миллионов россиян. И обнародовали данные о явке, которая, по предварительным данным, составила около 67%.

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