ЦИК: результат Путина 76,41% превзошел итоги голосования в 2012 году

В Центризбиркоме обнародовали новые данные после обработки 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента РФ.

По информации Центризбиркома, опубликованной после подсчета 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% голосов.



За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 12,05% избирателей. Третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,85%).



На четвертой строке в информационном табло Центризбиркома кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,59%. Далее расположились Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 0,98%, Борис Титов от «Партии роста» — 0,73%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.



В Центризбиркоме сообщили, что по предварительным результатам на этих выборах за Владимира Путина отдали свои голоса более 47 млн избирателей, в то время как в 2012 году за него проголосовало 45,6 млн избирателей.



