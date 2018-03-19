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    ЦИК: результат Путина 76,41% превзошел итоги голосования в 2012 году

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    ЦИК: результат Путина 76,41% превзошел итоги голосования в 2012 году

    ЦИК: результат Путина 76,41% превзошел итоги голосования в 2012 году

    ЦИК: результат Путина 76,41% превзошел итоги голосования в 2012 году

    В Центризбиркоме обнародовали новые данные после обработки 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента РФ.

    По информации Центризбиркома, опубликованной после подсчета 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% голосов.

    За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 12,05% избирателей. Третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,85%).

    На четвертой строке в информационном табло Центризбиркома кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,59%. Далее расположились Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 0,98%, Борис Титов от «Партии роста» — 0,73%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.

    В Центризбиркоме сообщили, что по предварительным результатам на этих выборах за Владимира Путина отдали свои голоса более 47 млн избирателей, в то время как в 2012 году за него проголосовало 45,6 млн избирателей.

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