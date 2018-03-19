За Путина отдали свои голоса более 50 миллионов россиян

В Центризбиркоме сообщили о рекордной поддержке кандидатуры Путина на выборах президента РФ.
Согласно предварительным результатам голосования, за которыми можно следить в информационном центре ЦИК в режиме реального времени, на состоявшиеся в воскресенье президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина отдали свои голоса более 50 миллионов россиян.
По итогам обработки 92,86% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий кандидатуру Владимира Путина поддержали 50 миллионов 108 тысяч избирателей.
Это больше, чем на выборах 2004 года, результат на которых был для Путина рекордным. Тогда его кандидатуру поддержали 49,563 млн избирателей (71,31%). На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн российских граждан (63,60%), напоминает ТАСС.
По итогам обработки 92,86% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий кандидатуру Владимира Путина поддержали 50 миллионов 108 тысяч избирателей.
Это больше, чем на выборах 2004 года, результат на которых был для Путина рекордным. Тогда его кандидатуру поддержали 49,563 млн избирателей (71,31%). На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн российских граждан (63,60%), напоминает ТАСС.
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