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    В Киеве заявили о готовности принять высланных из РФ британских дипломатов

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    В Киеве заявили о готовности принять высланных из РФ британских дипломатов

    В Киеве заявили о готовности принять высланных из РФ британских дипломатов

    Глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter обратился к главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

    Климкин заявил, что в Киеве готовы принять высланных из России 23 сотрудников британского консульства, а также принять сотрудников закрытого в результате скандала по делу Скрипаля Британского совета.

    Павел Климкин, глава МИД Украины: «Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву».



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    Ранее Великобритания без каких-либо доказательств возложила вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию и потребовала высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва закрыла консульство Великобритании в Петербурге и запретила деятельность Британского совета.

    В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

    Напомним, 4 марта в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне, скорее всего, разработанным в России. А глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.



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