Активность избирателей по всему миру и новые технологии: чем запомнились выборы-2018

Те, кто пришел на участки сегодня, не просто сделали выбор: они поддержали страну. Независимо от того, напротив какой фамилии была поставлена галочка, россияне продемонстрировали веру в то, что будущее страны зависит от них. В сегодняшней обстановке выборы президента стали своеобразным референдумом о доверии стране.
Было много призывов не ходить на выборы и даже инструкций, как сделать эти выборы нелегитимными. Однако российские регионы показывают высокую явку избирателей.
На выборах работают почти полторы тысячи международных наблюдателей из десятков стран и различных международных организаций, в том числе ОБСЕ и ШОС. Отдельно отмечают наблюдателей, посетивших регионы, где выборы президента России проходят впервые. В Крым и Севастополь приехали представители 20 государств.
Если сравнивать с прошлыми президентскими выборами в 2012 году, видно, как модернизируется сам процесс голосования. Электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на прошлых выборах было чуть больше 5,5 тысяч по всей стране. На сегодняшних выборах их уже 13 тысяч.
Технологичность может быть и другой: если избирателю до урны добраться тяжело, урну привозят к избирателю. Так, во многих труднодоступных областях России голосование началось еще до 18 марта — чтобы успеть приехать и прилететь ко всем.
Выборы — традиционно выходной день. И если в России это воскресенье, то во многих ближневосточных странах, в том числе в Сирии, отдыхают в пятницу. И именно в этот день проголосовали военные, несущие службу на базе Хмеймим.
Андрей Шабала, заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с личным составом: «Личный состав группировки показывает активную жизненную позицию и активное участие принимает в выборах президента Российской Федерации».
На Украине, вопреки требованиям России и предостережениям ОБСЕ, силовики сегодня взяли в кольцо российские дипломатические представительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, где располагаются обычно избирательные участки. Вход блокируют для всех, кроме дипломатов. В Москве подобные действия уже назвали «вызовом правам человека» и нарушением сразу нескольких международных актов.
102 человека пришли досрочно на избирательный участок в Пхёнчхане — там сегодня завершились Паралимпийские игры. Спортсмены рассказывают, что из-за сборов и соревнований проголосовать на выборах получается не всегда, но сегодня им это удалось.
Паралимпийцы наверняка оценили бы, как подготовились к голосованию в Чите. Там для инвалидов по зрению ввели так называемые «говорящие бюллетени»: особый маркер «зачитывает» слабовидящему избирателю все, что там написано. Есть и кабины, где не будет тесно тем, кто передвигается на коляске.
В эти минуты голосование либо идет, либо уже завершилось во всех регионах России. Последними закроются участки в Калининградской области, это произойдет в 21:00 по Москве. Сразу после этого ЦИК сможет огласить итоги первых подсчетов бюллетеней на Востоке страны.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
На выборах работают почти полторы тысячи международных наблюдателей из десятков стран и различных международных организаций, в том числе ОБСЕ и ШОС. Отдельно отмечают наблюдателей, посетивших регионы, где выборы президента России проходят впервые. В Крым и Севастополь приехали представители 20 государств.
Если сравнивать с прошлыми президентскими выборами в 2012 году, видно, как модернизируется сам процесс голосования. Электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на прошлых выборах было чуть больше 5,5 тысяч по всей стране. На сегодняшних выборах их уже 13 тысяч.
Технологичность может быть и другой: если избирателю до урны добраться тяжело, урну привозят к избирателю. Так, во многих труднодоступных областях России голосование началось еще до 18 марта — чтобы успеть приехать и прилететь ко всем.
Выборы — традиционно выходной день. И если в России это воскресенье, то во многих ближневосточных странах, в том числе в Сирии, отдыхают в пятницу. И именно в этот день проголосовали военные, несущие службу на базе Хмеймим.
Андрей Шабала, заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с личным составом: «Личный состав группировки показывает активную жизненную позицию и активное участие принимает в выборах президента Российской Федерации».
На Украине, вопреки требованиям России и предостережениям ОБСЕ, силовики сегодня взяли в кольцо российские дипломатические представительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, где располагаются обычно избирательные участки. Вход блокируют для всех, кроме дипломатов. В Москве подобные действия уже назвали «вызовом правам человека» и нарушением сразу нескольких международных актов.
102 человека пришли досрочно на избирательный участок в Пхёнчхане — там сегодня завершились Паралимпийские игры. Спортсмены рассказывают, что из-за сборов и соревнований проголосовать на выборах получается не всегда, но сегодня им это удалось.
Паралимпийцы наверняка оценили бы, как подготовились к голосованию в Чите. Там для инвалидов по зрению ввели так называемые «говорящие бюллетени»: особый маркер «зачитывает» слабовидящему избирателю все, что там написано. Есть и кабины, где не будет тесно тем, кто передвигается на коляске.
В эти минуты голосование либо идет, либо уже завершилось во всех регионах России. Последними закроются участки в Калининградской области, это произойдет в 21:00 по Москве. Сразу после этого ЦИК сможет огласить итоги первых подсчетов бюллетеней на Востоке страны.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии