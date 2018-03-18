В южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония закрытия XXI зимних Паралимпийских игр.
Зимние Паралимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане объявлены закрытыми, огонь Игр погашен. О завершении Игр объявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. Торжественная церемония закрытия состоялась на центральной арене Игр — Олимпийском стадионе Пхёнчхана.
На церемонии были объявлены обладатели премии имени доктора Хван Юн Даи, которая вручается спортсменам, наиболее полно олицетворяющим дух паралимпийского движения. На этот раз премию получили новозеландский горнолыжник Адам Холл и финская лыжница Сини Пю. В своей речи Парсонс также почтил память британского физика Стивена Хокинга, который умер 14 марта.
В этом году на Паралимпиаде было разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта. В Играх приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Команда из России выступала в усеченном составе и под нейтральным флагом из-за санкций, примененных в отношении Паралимпийского комитета страны. Это не помешало россиянам занять второе место в общекомандном медальном зачете. Россияне завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.
Золотые медали взяли биатлонистка Михалина Лысова (6 и 12,5 километра), Екатерина Румянцева (лыжные гонки 15 километров и биатлон 6 и 10 километров в классе «стоя»), Анна Миленина (лыжные гонки спринт и биатлон 12,5 километра «стоя») и Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе «стоя»).
Первое место в медальном зачете заняла сборная США.
Фото: Reuters / Paul Hanna
На церемонии были объявлены обладатели премии имени доктора Хван Юн Даи, которая вручается спортсменам, наиболее полно олицетворяющим дух паралимпийского движения. На этот раз премию получили новозеландский горнолыжник Адам Холл и финская лыжница Сини Пю. В своей речи Парсонс также почтил память британского физика Стивена Хокинга, который умер 14 марта.
В этом году на Паралимпиаде было разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта. В Играх приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Команда из России выступала в усеченном составе и под нейтральным флагом из-за санкций, примененных в отношении Паралимпийского комитета страны. Это не помешало россиянам занять второе место в общекомандном медальном зачете. Россияне завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.
Золотые медали взяли биатлонистка Михалина Лысова (6 и 12,5 километра), Екатерина Румянцева (лыжные гонки 15 километров и биатлон 6 и 10 километров в классе «стоя»), Анна Миленина (лыжные гонки спринт и биатлон 12,5 километра «стоя») и Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе «стоя»).
Первое место в медальном зачете заняла сборная США.
Фото: Reuters / Paul Hanna
Красочное закрытие Паралимпийских игр в Пхёнчхане.Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.
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