Российские паралимпийцы зарегистрировались для участия в Играх

Делегация российских спортсменов и персонала прошла регистрацию для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. В нее вошли 72 человека. Об этом сообщает
пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Девять спортсменов примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 — лыжных гонках и биатлоне, трое в сноубординге. Команда по кёрлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов. Кроме того, в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц, а также пять спортсменов-ведущих.
Пресс-служба Паралимпийского комитета России: «Международный паралимпийский комитет продолжает рассматривать возможность допуска к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских играх в Пхенчхане».
Россияне будут выступать в статусе «нейтральные паралимпийские атлеты». Игры пройдут в Южной Корее с 9 по 18 марта.
Пресс-служба Паралимпийского комитета России: «Международный паралимпийский комитет продолжает рассматривать возможность допуска к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских играх в Пхенчхане».
Россияне будут выступать в статусе «нейтральные паралимпийские атлеты». Игры пройдут в Южной Корее с 9 по 18 марта.
Комментарии