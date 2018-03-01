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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Российские паралимпийцы зарегистрировались для участия в Играх

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    Российские паралимпийцы зарегистрировались для участия в Играх

    Российские паралимпийцы зарегистрировались для участия в Играх

    Делегация российских спортсменов и персонала прошла регистрацию для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. В нее вошли 72 человека. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

    Девять спортсменов примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 — лыжных гонках и биатлоне, трое в сноубординге. Команда по кёрлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов. Кроме того, в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц, а также пять спортсменов-ведущих.

    Пресс-служба Паралимпийского комитета России: «Международный паралимпийский комитет продолжает рассматривать возможность допуска к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских играх в Пхенчхане».

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