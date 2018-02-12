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    МПК утвердил эскизы нейтральной формы российских паралимпийцев

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    МПК утвердил эскизы нейтральной формы российских паралимпийцев

    МПК утвердил эскизы нейтральной формы российских паралимпийцев

    Паралимпийский комитет России заключил договор с компанией ZASPORT, которая предоставит форму российской делегации на Игры в южнокорейском Пхёнчхане.

    Первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет и ZASPORT уже согласовали эскизы формы.

    Рожков поблагодарил ZASPORT за готовность экипировать спортсменов в сжатые сроки.

    Павел Рожков: «Эскизы экипировки уже согласованы с Международным паралимпийским комитетом на соответствие руководству МПК по идентификации производителя на Паралимпийских играх 2018 года. Надеюсь, что сотрудничество будет полезным и плодотворным».

    ZASPORT является официальным экипировщиком «олимпийских атлетов из России». Американское издание The Wall Street Journal охарактеризовало российскую команду как самую стильную на Олимпиаде.

    Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, будут выступать в Пхёнчхане в качестве нейтральных атлетов. Использование российской символики и логотипа ПКР запрещено. Комиссия IPC должна утвердить предварительный список атлетов из России 13 февраля.

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