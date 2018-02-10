СМИ назвали атлетов из России самой стильной командой Олимпиады-2018

Американское издание The Wall Street Journal охарактеризовало OAR как самую стильную на Олимпиаде.
Спортсмены из России, прибывшие на Игры в нейтральной форме, по мнению автора статьи The Wall Street Journal Джейсона Гэя, выиграли конкурс стиля в Пхёнчхане.
Джейсон Гэй, журналист: «OAR не жаждет внимания. Она одета разумно и скромно. Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх».
В соответствии с решением исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают без демонстрации национальных символов, команда называется «Олимпийские атлеты из России». Нейтральную форму для наших атлетов придумали и сшили российский дизайнеры команды ZASPORT. В компании отметили, что эскизы были подготовлены и согласованы с МОК в максимально сжатые сроки. А экипировку провели всего за несколько недель, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и принес в копилку сборной России первую медаль. Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев направил спортсмену поздравительную телеграмму, в которой отметил, что медаль Елистратов особенно важна, так как была завоевана в непростых условиях. Сам атлет признался, что едва не расплакался на церемонии награждения. Награду он посвятил российским спортсменам, которых «подло и мерзко отстранили от Олимпиады».
Джейсон Гэй, журналист: «OAR не жаждет внимания. Она одета разумно и скромно. Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх».
В соответствии с решением исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают без демонстрации национальных символов, команда называется «Олимпийские атлеты из России». Нейтральную форму для наших атлетов придумали и сшили российский дизайнеры команды ZASPORT. В компании отметили, что эскизы были подготовлены и согласованы с МОК в максимально сжатые сроки. А экипировку провели всего за несколько недель, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и принес в копилку сборной России первую медаль. Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев направил спортсмену поздравительную телеграмму, в которой отметил, что медаль Елистратов особенно важна, так как была завоевана в непростых условиях. Сам атлет признался, что едва не расплакался на церемонии награждения. Награду он посвятил российским спортсменам, которых «подло и мерзко отстранили от Олимпиады».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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