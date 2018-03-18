Российские атлеты заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018

Российские паралимпийцы стали вторыми в общекомандном медальном зачете на зимней Паралимпиаде в Пхёнчхане.
Россияне завоевали 24 медали, из них восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Золото выиграли биатлонистка Михалина Лысова (6 и 12,5 километра), Екатерина Румянцева (лыжные гонки 15 километров и биатлон 6 и 10 километров в классе «стоя»), Анна Миленина (лыжные гонки спринт и биатлон 12,5 километра «стоя») и Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе «стоя»).
Первое место заняла сборная США — 36 наград (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). Третье место у сборной Канады — 28 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых).
Из-за санкций МПК сборная России выступала под нейтральным флагом и в усеченном составе. В Играх участвовали 30 спортсменов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
Первое место заняла сборная США — 36 наград (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). Третье место у сборной Канады — 28 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых).
Из-за санкций МПК сборная России выступала под нейтральным флагом и в усеченном составе. В Играх участвовали 30 спортсменов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
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