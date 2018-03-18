ОБСЕ призвала Киев обеспечить голосование россиян и избегать провокаций

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выразила обеспокоенность блокированием на Украине доступа россиян к голосованию в российских дипломатических миссиях.
ПА ОБСЕ обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян. Об этом ТАСС заявил директор по коммуникациям организации Нэт Перри.
Нэт Перри: «Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила обеспокоенность постоянному представителю Украины при ОБСЕ, послу Игорю Прокопчуку, ситуацией с голосованием в российских дипломатических представительствах».
По его словам, украинской стороне было направлено письмо, в котором признается «сложный статус российско-украинских отношений», но подчеркивается «необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать, и избегать любых провокаций».
Ранее пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер заявил, что проблема, связанная с обеспечением избирательных прав россиян на Украине, должна решаться непосредственно Москвой и Киевом.
Напомним, украинские власти решили помешать россиянам принять участие в президентских выборах. Было решено, что 18 марта охрана не будет пускать россиян на территорию дипмиссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. На территорию учреждений пускают только лиц с дипломатическим статусом.
В ответ в МИД РФ заявили, что решение Киева противоречит международным правозащитным нормам. А в ЦИК обвинили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ.
Сегодня украинская полиция заблокировала входы в здания консульств РФ, где расположены избирательные участки, в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В консульства могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом. На одну из россиянок в центре Киева было совершено нападение.
Нэт Перри: «Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила обеспокоенность постоянному представителю Украины при ОБСЕ, послу Игорю Прокопчуку, ситуацией с голосованием в российских дипломатических представительствах».
По его словам, украинской стороне было направлено письмо, в котором признается «сложный статус российско-украинских отношений», но подчеркивается «необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать, и избегать любых провокаций».
Ранее пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер заявил, что проблема, связанная с обеспечением избирательных прав россиян на Украине, должна решаться непосредственно Москвой и Киевом.
Напомним, украинские власти решили помешать россиянам принять участие в президентских выборах. Было решено, что 18 марта охрана не будет пускать россиян на территорию дипмиссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. На территорию учреждений пускают только лиц с дипломатическим статусом.
В ответ в МИД РФ заявили, что решение Киева противоречит международным правозащитным нормам. А в ЦИК обвинили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ.
Сегодня украинская полиция заблокировала входы в здания консульств РФ, где расположены избирательные участки, в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В консульства могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом. На одну из россиянок в центре Киева было совершено нападение.
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