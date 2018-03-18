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    Центризбирком РФ обвинил Киев в гуманитарной агрессии

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    Центризбирком РФ обвинил Киев в гуманитарной агрессии

    Центризбирком РФ обвинил Киев в гуманитарной агрессии

    Центризбирком РФ обвинил Киев в гуманитарной агрессии
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • В Центризбиркоме заявили, что считают фактом гуманитарной агрессии блокировку украинскими властями доступа россиян на избирательные участки.

    Такое заявление сделал член ЦИК РФ Василий Лихачёв.

    Василий Лихачёв, член ЦИК РФ: «Мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся на территории Украины и не могут реализовать предусмотренное Конституцией и общепризнанными нормами международного права свое политическое право на голосование, на активное участие в избирательной кампании».

    Лихачев призвал фиксировать все факты недопуска граждан России к участкам для голосования на Украине. Этот материал должен стать некой такой «белой книгой» и ее надо представлять в разного рода парламентских и международных структурах.

    Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Попасть на территорию учреждений смогут только лица с дипломатическим статусом. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.

    Сегодня украинская полиция заблокировала входы в здания консульств РФ, где расположены избирательные участки, в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В консульства могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом.

    В МИД России заявили, что решение Украины противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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