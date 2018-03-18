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    Полиция заблокировала избирательные участки в посольствах РФ в Одессе и Киеве

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    Полиция заблокировала избирательные участки в посольствах РФ в Одессе и Киеве

    Полиция заблокировала избирательные участки в посольствах РФ в Одессе и Киеве

    На Украине полицейские заблокировали подходы к консульствам РФ в Одессе и Киеве, где открыты участки для голосования на выборах президента России.

    В Одессе для автомобильного движения перекрыта улица Гагаринское плато, где расположено здание посольства России. Блокпосты стоят в начале и в конце улицы. На на каждом из них дежурят несколько десятков полицейских. Входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими, хотя пешеходное движение по улице разрешено. Возле самого здания стоят машины скорой помощи и пожарных.

    Перекрыты подходы и к избирательному участку в Киеве. Вход в здание посольства огорожен металлическим забором. Возле него в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

    В полиции говорят, что в посольство могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты с редакционным удостоверение могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением.

    Кроме того, перед металлическим ограждением собрались сторонники националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенной в РФ радикальной организации «Правый сектор». Они поют украинские песни и держат в руках флаги своих организаций, передает РИА Новости.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Попасть на территорию учреждений смогут только лица с дипломатическим статусом. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.

    В ответ в ЦИК заявили, что Украина «стала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ», подчеркнув, что недопуск россиян в дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.

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