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    Киев запретил россиянам приходить на выборы 18 марта

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    Киев запретил россиянам приходить на выборы 18 марта

    Киев запретил россиянам приходить на выборы 18 марта

    Украинские власти решили помешать гражданам РФ принять участие в президентских выборах.

    Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Попасть на территорию учреждений смогут только лица с дипломатическим статусом.

    При этом министр подчеркнул, что ранее Киев потребовал от Москвы не проводить президентские выборы в Крыму и Севастополе, однако РФ «не отказалась от своих противоправных намерений», сообщили в пресс-службе МВД Украины.

    Кроме того, Аваков ответил на заявления украинских националистов, решивших провести протестные акции в день выборов президента РФ. В связи с этим глава МВД заявил, что полиция и Нацгвардия усилят охрану дипучреждений.

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