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    МИД РФ: Киев в бессильной злобе решил отыграться на простых россиянах

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    МИД РФ: Киев в бессильной злобе решил отыграться на простых россиянах

    МИД РФ: Киев в бессильной злобе решил отыграться на простых россиянах

    В МИД РФ заявили, что решение Киева не пускать россиян на выборы 18 марта, не вызывает ничего кроме возмущения.

    Внешнеполитическое ведомство обвинило украинские власти в нарушении международных норм, отметив, что подобные шаги «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах».

    МИД РФ: «Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».

    Также в МИД РФ назвали недопуск россиян на выборы «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», подчеркнув, что «точно не нуждается в признании выборов киевским режимом».

    Ранее стало известно, что Киев решил помешать россиянам принять участие в президентских выборах 18 марта. Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, в день голосования избирателей без дипломатического статуса не будут пускать на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.

    В ответ в ЦИК заявили, что Украина «стала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ», подчеркнув, что недопуск россиян в дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.

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