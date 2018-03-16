МИД РФ: Киев в бессильной злобе решил отыграться на простых россиянах

В МИД РФ заявили, что решение Киева не пускать россиян на выборы 18 марта, не вызывает ничего кроме возмущения.
Внешнеполитическое ведомство обвинило украинские власти в нарушении международных норм, отметив, что подобные шаги «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах».
МИД РФ: «Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».
Также в МИД РФ назвали недопуск россиян на выборы «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», подчеркнув, что «точно не нуждается в признании выборов киевским режимом».
Ранее стало известно, что Киев решил помешать россиянам принять участие в президентских выборах 18 марта. Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, в день голосования избирателей без дипломатического статуса не будут пускать на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.
В ответ в ЦИК заявили, что Украина «стала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ», подчеркнув, что недопуск россиян в дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.
МИД РФ: «Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».
Также в МИД РФ назвали недопуск россиян на выборы «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», подчеркнув, что «точно не нуждается в признании выборов киевским режимом».
Ранее стало известно, что Киев решил помешать россиянам принять участие в президентских выборах 18 марта. Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, в день голосования избирателей без дипломатического статуса не будут пускать на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.
В ответ в ЦИК заявили, что Украина «стала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ», подчеркнув, что недопуск россиян в дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.
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