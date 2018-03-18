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    ВЦИОМ: к 15:00 явка на выборах президента приблизилась к 47%

    13 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    ВЦИОМ: к 15:00 явка на выборах президента приблизилась к 47%

    ВЦИОМ: к 15:00 явка на выборах президента приблизилась к 47%

    ВЦИОМ: к 15:00 явка на выборах президента приблизилась к 47%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Гендиректор ВЦИОМ сообщил, что россияне сегодня голосуют активнее, чем на выборах в 2012 году.

    По словам Константина Абрамова, по состоянию на 15:00 мск явка составила 46,9%.

    Константин Абрамов, гендиректор ВЦИОМ: «Уже на сегодня мы можем сказать, что явка избирателей несколько выше, чем на предыдущих президентских выборах».

    Также Абрамов сообщил, что ВЦИОМ продолжает готовить экзитполы. Специалисты уже опросили более 138 тысяч человек по всей стране, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее об активном голосовании на президентских выборах сообщали в избирательных комиссиях. Так, в Москве к 15:00 проголосовали более 40% избирателей. В Подмосковье явка составляет 45,9%.

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