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    В Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%. выборы, Москва, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%

    В Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    В Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%

    В Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%

    В Москве к 15:00 явка на президентских выборах превысила 40%
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

      • Мосгоризбирком оценил активность избирателей в российской столице. К 15:00 на выборах главы государства проголосовали более 40% граждан.

      Валентин Горбунов, председатель Московской городской избирательной комиссии: «Явка к 15:00 составила 40,06%».

      На президентских выборах в 2012 году явка к этому времени составляла 34,04%. По информации РИА Новости, наибольшая активность избирателей зафиксирована в районе Люблино (48,82%), районе Савёлки (48,65%), в Восточном районе, Капотне, Старом Крюкове свой гражданский долг исполнили более 46% избирателей.

      На главный пост в стране претендуют 8 человек: баллотирующийся от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Их фамилии расположены в избирательном бюллетене именно в таком, алфавитном порядке.

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