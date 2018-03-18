В Омской области открылись избирательные участки

В 05:00 по московскому времени открылись двери избирательных участков в Омской области. Это единственный регион России, оставшийся в часовом поясе, где время на 3 часа опережает московское.
В Омской области открылись 1757 постоянных и 33 временных избирательных участка на выборах президента России. Причем 451 участок открылся областном центре — Омске. В Омской области зарегистрировано 1,55 миллиона избирателей.
Как напоминает РИА Новости, Омская область — это единственный российский регион, оставшийся в часовом поясе MSK+3.
За час до этого — в 04:00 по московскому времени — к голосованию присоединились жители сибирских регионов России: начали избирательные участки в республиках Алтай, Хакасия, Тыва. Стартовало также голосование в Алтайском и Красноярском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.
А первыми двери избирательных участков открылись для жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа: в 23:00 субботы по Москве. Там из-за метели и шквалистого ветра с порывами до 27 метров в секунду местные власти запускают дополнительные автобусы и организуют доставку жителей к избирательным участкам.
Напомним, голосование на выборах президента РФ проводится сегодня в 85 субъектах страны, расположенных в 11 часовых поясах. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 по местному времени. Избирательные участки также открываются в российских посольствах в разных странах. Так, например, на территории посольства РФ в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге россияне могут проголосовать с 03:00 до 15:00 по московскому времени. А в 8:00 по пхеньянскому времени (02:30 по Москве) открылся избирательный участок в посольстве РФ в КНДР.
Как напоминает РИА Новости, Омская область — это единственный российский регион, оставшийся в часовом поясе MSK+3.
За час до этого — в 04:00 по московскому времени — к голосованию присоединились жители сибирских регионов России: начали избирательные участки в республиках Алтай, Хакасия, Тыва. Стартовало также голосование в Алтайском и Красноярском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.
А первыми двери избирательных участков открылись для жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа: в 23:00 субботы по Москве. Там из-за метели и шквалистого ветра с порывами до 27 метров в секунду местные власти запускают дополнительные автобусы и организуют доставку жителей к избирательным участкам.
Напомним, голосование на выборах президента РФ проводится сегодня в 85 субъектах страны, расположенных в 11 часовых поясах. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 по местному времени. Избирательные участки также открываются в российских посольствах в разных странах. Так, например, на территории посольства РФ в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге россияне могут проголосовать с 03:00 до 15:00 по московскому времени. А в 8:00 по пхеньянскому времени (02:30 по Москве) открылся избирательный участок в посольстве РФ в КНДР.
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